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لليوم الثالث.. "المدني" يباشر حرائق بنخيل "الحريق"

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لليوم الثالث.. "المدني" يباشر حرائق بنخيل "الحريق" لليوم الثالث.. "المدني" يباشر حرائق بنخيل "الحريق"
بمعاونة وجهود عدد من الجهات المساندة والمتطوعين

لليوم الثالث..

تباشر فرق الإطفاء بالدفاع المدني وعدد من الجهات المساندة ومتطوعين، حرائق اندلعت في نخيل بعض مزارع محافظة الحريق.

وتكافح فرق الإطفاء، لليوم الثالث، اندلاعات متفرقة للنيران في عدد من النخيل امتد إلى نحو عدد من المزارع بمحافظة الحريق؛ حيث تعاود بين الحين والآخر الاشتعال أثناء نشاط الرياح.

وتتواجد فرق الإطفاء عن كثب للسيطرة على الحريق، ونجحت فرق الدفاع المدني وعدد من الجهات المساندة في إخماد النيران.

يشار إلى أن محافظ الحريق محمد الجرباء على تواصل بخصوص آخر تطورات حرائق النخيل، فيما يقوم مدير "مدني الحريق" العقيد خالد الصياحي بمتابعة ميدانية على الإطفاء والسيطرة على إخماد النيران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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