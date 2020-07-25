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"محافظ الداير": سلامة خادم الحرمين الشريفين أبهجت الجميع

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"محافظ الداير": سلامة خادم الحرمين الشريفين أبهجت الجميع "محافظ الداير": سلامة خادم الحرمين الشريفين أبهجت الجميع
بن لبدة: الجميع استبشر بسلامة الوالد القائد وتماثله للشفاء

رفع محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، باسمه ونيابة عن مشايخ وأهالي محافظة الداير، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -سلمه الله-.

وأكد بن لبدة أن الفرحة غمرت الجميع بنبأ سلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتكلل العملية الجراحية بالنجاح، مؤكداً أن الجميع بمحافظة الداير كجزء من هذا الوطن الغالي استبشر بسلامة الوالد القائد، كما نهنئ سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة التي أبهجتنا جميعاً.

وأردف محافظ الداير: يسرني أن أهني أمير منطقة جازان ونائبه بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، سائلًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية يا رب، وأن يحفظ على الوطن أمنه واستقراره وقيادته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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