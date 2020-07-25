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"مدني نجران" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 11 مساءً

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"مدني نجران" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 11 مساءً "مدني نجران" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 11 مساءً
"الأرصاد" تنبّه لأمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات عدة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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