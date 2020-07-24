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الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري "
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:57 مساءً
بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:57 مساءً
"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:57 مساءً
رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب"
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:57 مساءً
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
د. علاء الظواهري يوضح الآثار السلبية التي وقعت على السودان بسبب ملء سد النهضة وموقف مصر
فيديو
Mbc مصر
الجمعة 24 يوليو 2020 11:30 مساءً
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