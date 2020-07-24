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إنفوجرافيك.. جولات "بطاقة الوقود" على معارض وصالات السيارات تكشف 6 منشآت مخالفة

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بعد أكثر من 1700 زيارة

إنفوجرافيك.. جولات

أسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها 5 جهات حكومية على صالات ومعارض بيع المركبات بالسعودية عن ضبط 6 منشآت؛ خالفت اشتراطات بطاقة الوقود على المركبات الخفيفة.

وكانت خمس جهات حكومية مكونة من (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك، والهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة)، قد قامت بجولات رقابية على صالات ومعارض بيع المركبات للتأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات الخفيفة، وأسفرت عن 1717 زيارة، رُصد من خلالها على 6 منشآت مخالفات في جميع مناطق السعودية.

وأظهرت نتائج الجولة الرقابية في مدينة الرياض عن تنفيذ 237 زيارة، رُصد من خلالها مخالفتان، وفي عسير تم تنفيذ 122 زيارة، ورُصدت مخالفة واحدة، وفي مكة المكرمة نفذت الجهات 160 زيارة، رُصد مخالفة واحدة، وفي المدينة المنورة تم تنفيذ 88 زيارة، رُصد من خلالها مخالفتان.

وبيّنت نتائج الجولة عدم رصد مخالفات في 9 مناطق، شملت: الجوف عبر 172 زيارة، والحدود الشمالية 52 زيارة، وفي حائل 102 زيارة، وفي الشرقية 368 زيارة، وفي نجران 100 زيارة، وفي جازان 35 زيارة، وفي الباحة 43 زيارة، وفي القصيم 208 زيارات، وفي تبوك 30 زيارة.

وشملت أنواع المخالفات وجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون السعودية على المركبة، أو عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبة، أو عدم وضع البطاقة على المركبة في مكانها الصحيح، أو البطاقة الملصقة تالفة أو ممزقة، أو البطاقة الملصقة باللونَيْن الأبيض والأسود.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة وزارة التجارة وزارة الصناعة والثروة المعدنية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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