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"الأرصاد تنبه عسير وجازان باستمرار هطول أمطار رعدية وتدن في مدى الرؤية

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تشمل عدداً من المحافظات بالمنطقتين.. وتستمر الحالات حتى الثانية صباحاً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين جديدين، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد استمرار حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والبرك والمجاردة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة جازان أيضاً استمرار حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والريث والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وضمد وفرسان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح السبت.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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