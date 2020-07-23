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تسجل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

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مصر تسجل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة تسجل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة
"مجاهد": ارتفاع حالات الشفاء إلى 31066 وخروجهم من المستشفيات

مصر تسجل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم، الخميس، عن خروج 991 متعافياً من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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