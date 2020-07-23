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"فيصل بن خالد": فرحتنا لا توصف.. ومشاعر الفرح عمّت الشعب بمناسبة نجاح عملية المنظار لخادم الحرمين

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"فيصل بن خالد": فرحتنا لا توصف.. ومشاعر الفرح عمّت الشعب بمناسبة نجاح عملية المنظار لخادم الحرمين "فيصل بن خالد": فرحتنا لا توصف.. ومشاعر الفرح عمّت الشعب بمناسبة نجاح عملية المنظار لخادم الحرمين

رفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمــو المــلكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - اليوم.

وأضاف سموه: فرحتنا لاتوصف عندما أعلن بيان الديوان الملكي عن نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، فمشاعر الفرح والسرور عمّت جميع أفراد الشعب السعودي بشفاء الوالد القائد، وهي تأكيد على متانـة الــعــلاقة بين قيــادة هـذا الـــوطن ومواطنيه، داعياً الله العلي القدير أن يطيل في عمر قائدنا.

واختتم سموه قائلاً: أسـأل الـمولى عز وجل أن يديـم على مــقامكم الـكـريم مـوفور الصحـة والعافية، وأن يحفظ بلادنا المملكة العربية وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من كل مكروه، وأن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خــطـاهما في كل حين، وأن يديم علينا حكومةً وشعباً نعمة الأمن والأمان والرخــاء والتطـور في ظل قيـادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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