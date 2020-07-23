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"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:01 مساءً
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني"
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:01 مساءً
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية
-
الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إسرائيل تعزز قواتها على الحدود مع لبنان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 23 يوليو 2020 10:33 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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