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صدموها بالمركبات.. مجهولون يعبثون بأجهزة ساهر بتهامة عسير

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صدموها بالمركبات.. مجهولون يعبثون بأجهزة ساهر بتهامة عسير صدموها بالمركبات.. مجهولون يعبثون بأجهزة ساهر بتهامة عسير
مطالبات بالقبض عليهم وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم

صدموها بالمركبات.. مجهولون يعبثون بأجهزة ساهر بتهامة عسير

شهدت تهامة عسير حالة من العبث والإتلاف بأجهزة الرصد الآلي للسرعة "ساهر" فمن صدم بالمركبات إلى قذف بالأحجار، فضلاً عن وسائل واعتداءات أخرى، وذلك على الرغم من تحذيرات وزارة الداخلية من العبث كونها تعد من الممتلكات الحكومية .

ورصدت "سبق" الاعتداء على أحد الأجهزة بتهامة عسير من خلال طلائها بالبوية لتعطيله عن عملية الرصد للمخالفين في إجراء يستوجب المساءلة، ويأتي هذا بعد نشر الصحيفة لاعتدائين في يومين متعاقبين لأجهزة على طريق محايل البرك في وقت سابق.

من جانبهم طالب عدد من عابري الطريق بسرعة القبض على المعتدين وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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