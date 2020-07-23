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"المطرية الصيفية" تتسع.. "المسند": لن ترى هذا المذنّب إلا بعد 6800 سنة!

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"المطرية الصيفية" تتسع.. "المسند": لن ترى هذا المذنّب إلا بعد 6800 سنة! "المطرية الصيفية" تتسع.. "المسند": لن ترى هذا المذنّب إلا بعد 6800 سنة!
قال: حالة هطولاتها متفرقة بأجزاء من مناطق عدة قد تمتد للعاصمة والمدينة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن تتسع رقعة الحالة المطرية الصيفية اليوم الخميس.

وقال عبر "تويتر": "اليوم #الخميس متوقع أن تتسع رقعة الحالة المطرية الصيفية، ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق #عسير و#جازان و #نجران وقد تمتد شمالاً حيث منطقة #الرياض خاصة جنوبها، وربما أجزاء محدودة من منطقة #المدينة".

وفي سياق آخر، قال "المسند": "الليلة قد تكون الفرصة الأخيرة لرؤية مذنب #نيووايز بالعين المجردة، بعيداً عن الأضواء، وذلك فوق الأفق الشمالي الغربي وبُعيد صلاة المغرب، قبل أن يختفي ويعود مرة ثانية بعد 6800 سنة، المذنب أقرب ما يكون الليلة للأرض (103 مليون كم)، بعد ذلك يمكن رؤيته بالمنظار أو التلسكوب لبضعة أيام.الدكتور عبدالله المسند الحالة المطرية الصيفية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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