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"التحلية" تعلن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة رأس الخير

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"التحلية" تعلن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة رأس الخير "التحلية" تعلن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة رأس الخير
المؤسسة حصلت على رغبة 37 من الشركات والتحالفات العالمية والإقليمية

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير.

وجرى اختيار محطة رأس الخير كأول مجموعة إنتاج لمشاركة القطاع الخاص كجزء من أعمال تخصيص أصول الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة, التي تشرف عليها اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع المياه في المملكة العربية .

وتُعد محطة رأس الخير إحدى أكبر محطات تحلية المياه المحلاة عالمياً بقدرة إنتاجية تقدر بـ 1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً و2.65 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المخطط أن يشارك القطاع الخاص بحصة الأغلبية بما يتماشى مع الهيكل التعاقدي المقترح ووفق الإطار المعمول به في محطات الإنتاج المستقلة في المملكة العربية السعودية.

وحصلت المؤسسة على اهتمام ورغبة 37 من الشركات والتحالفات الاستثمارية الإستراتيجية والمالية العالمية والإقليمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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