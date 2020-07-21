"الرايس" البلدة التاريخية الحالمة.. هُنا ماضيها وحاضرها وأبرز التطورات بها

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رصدها المصور "الحربي" .. وتحتضن عددًا كبيرًا من المشروعات التي تنفذها البلدية

تقع بلدة "الرايس" التابعة لمحافظة بدر على ضفاف البحر الأحمر وتتميز بموقعها الجغرافي والساحلي، وتمتاز بصفاء مياهها الزرقاء وسحر شعابها المرجانية وهدوئها وذهبية رمالها، فضلاً عن تاريخها وحضورها القوي والذي سجل منذ فجر التاريخ الإسلامي حين اعتمد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ميناء الجار كميناء رسمي للمدينة المنورة.

والتقط المصور أسامة بن ضيف الله الحربي صورًا ومقطع فيديو للرايس وتحديدًا منطقة "الرأس الأبيض" الذي تعد ضمن الواجهات السياحية في "الرايس" والتي تتميز ببياض رمالها.

وتحظى بلدة الرايس التابع لمحافظة بدر باهتمام من الجهات المعنية، حيث تقوم بلدية محافظة بدر التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة بتنفيذ العديد من المشروعات، منها سفلتة طريق الكورنيش الجنوبي بطول 4200 متر في اتجاهين، وسفلتة طريق الكورنيش الشمالي بطول 4400 متر في اتجاهين، تنظيم وسفلتة مواقف للسيارات بمحاذاة الكورنيش بمساحة 25000 متر مربع، صيانة وإعادة سفلتة الطرق بطول 9000 متر طولي، وصيانة وسفلتة الحفريات العميقة والسطحية بمساحة ( 700 ) متر مربع، كذلك تنفيذ أرصفة بطول 14000 متر طولي، وتركيب 270 عمود إنارة تحتوي على 700 فانوس، إضافة إلى تركيب 14 برج إنارة بارتفاع 30 مترًا تحتوي على 168 فانوسًا، وتركيب 40 عمود إنارة ديكوري جمالي، وجارٍ تنفيذ ممشى من الحجر البازلتي بمحاذاة الكورنيش بطول 12000 متر.

كما تم تنفيذ مسطحات خضراء من النجيل الصناعي بمساحة 10000 متر مربع، وتنفيذ مسطحات خضراء من النجيل الطبيعي بمساحة 12000 متر.