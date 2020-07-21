"حساب المواطن" يوضح تأثير الاستفادة من دعم "حافز" على خدماته

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أكد أنه سيتم احتسابه ضمن الدخل

كشف "حساب المواطن" أن دعم "حافز" لا يؤثر على الدعم والتسجيل في حساب المواطن، بل هما منفصلان عن بعضهما.

وأجاب "حساب المواطن" عن سؤال عبر الحساب الرسمي في "تويتر" عن مستفيد في حساب المواطن يستلم دعمًا بقيمة ١٠٠٠ ريال، ويرغب بتسجيل أفراد عائلته في "حافز"، فهل يؤثر الدعم على حساب المواطن؟ وقال: "إن برنامج حساب المواطن منفصل عن برنامج حافز، ولا يؤثر على تسجيلك في حساب المواطن، لكن سيتم احتسابه من ضمن الدخل".

وشدّد "حساب المواطن" على الإفصاح عن دخل "حافز"، واختيار نوع الدخل "غير ذلك"، ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز".