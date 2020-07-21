"الأحمدي": لن يُسمح بدخول أي شخص محرم إلى المسجد الحرام سوى الحجاج القادمين بتصاريح رسمية

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قال: خطة أمن المسجد الحرام تقوم على 4 محاور: تنظيمي وأمني وإنساني وصحي

كشف مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، اللواء محمد بن وصل الأحمدي، عن أن خطة أمن المسجد الحرام تقوم على أربعة محاور، تتمثل في المحور التنظيمي، والمحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، والمحور الإنساني، والمحور الصحي الذي وُضعت من خلاله آلية تحدد طريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وذلك بتخصيص مسارات للحجاج من ساحتَي المسجد الحرام الجنوبية والغربية، كما حددت مسارات في صحن المطاف وأدوار المسعى المتكررة؛ لتضمن -بمشيئة الله تعالى- تطبيق الاحترازات والتدابير الإجرائية حفاظًا على سلامة الحجاج.

وشدد اللواء الأحمدي خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج للعام الحالي الذي عُقد اليوم في مقر مركز العمليات الموحد 911 في مكة المكرمة على أنه لن يسمح بدخول أي شخص محرم إلى المسجد الحرام سوى الحجاج فقط القادمين بتصاريح رسمية، مهيبًا بأهالي مكة المكرمة والمقيمين فيها لضرورة الالتزام بالتعليمات التنظيمية التي وُضعت لتحقيق هدف سامٍ، هو سلامة الحجاج.

وأوضح قائد مهام شرطة العاصمة المقدسة، اللواء علوش بن بندور الحربي، أن مهام القوة تتمثل في متابعة الأمن في أرجاء مكة المكرمة كافة عبر مراكز الشرط المختصة، مبينًا أن هناك أربع نقاط منع داخلية، توجد في الوادي الأخضر المؤدي إلى عرفات، وطريق صقر قريش، وطريق المعيصم، وطريق الملك خالد، وتتولى التقصي والتأكد من عدم ورود أي مخالف إلى منطقة المشاعر المقدسة. داعيًا الجميع إلى أهمية التقيد بالتعليمات والتنظيمات المنظمة لموسم حج هذا العام الاستثنائي.

من جانبه، أكد قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، العميد طارق بن أحمد الغبان، تشغيل مركز القيادة والسيطرة العام الحالي في منى ومزدلفة بكامل الطاقة التشغيلية، موضحًا أن خطة مركز القيادة والسيطرة تعتمد على خمسة محاور، تتمثل في: المحور الأمني، والمحور التنظيمي، والمحور الرقابي، وكذلك المحور التنسيقي، والمحور الإنساني.

وأشار إلى مراقبة ومتابعة الموقف الأمني في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على مدار الساعة، من خلال توفير قاعدة موسعة من البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالجوانب الأمنية والمرورية، موضحًا أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًّا مع الجهات الحكومية والخدمية والقيادات الميدانية لرفع مستوى منظومة العمل في المركز.

وشدد على أنه لا تساهل مع كل من يخالف التعليمات والتنظيمات الخاصة بالحج، مهيبًا بالجميع للتقيد بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة، الهادفة إلى تحقيق السلامة للجميع لحج صحي آمن.

وأفاد قائد المهام الميدانية في قوات أمن المنشآت، العميد ركن خالد بن محمد القرني، بأنه جرى الاستعداد مبكرًا لموسم الحج، ووضع الخطط اللازمة لإنجاح المهام الموكلة لقوة أمن المنشآت، مشيرًا إلى وضع طوق أمني على طريق عرفات الدائري رقم (91) من الجهة الشمالية، بداية من محاذاة مركز صحي رقم 41، وانتهاء بتقاطع طريق 88؛ لمنع دخول المخالفين لنظام الحج.

وأكد أن القوة على استعداد تام للقيام بأية مهام تسند إليها من قائد قوات أمن الحج، مبينًا أن العمل على مدار الساعة في مركز القيادة والسيطرة لتمرير أية معلومة ترد إليها مباشرة.