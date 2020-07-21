"مكافحة المخدرات": الكبتاجون مادة شديدة السمية تحدث إعاقة للجسم وتدمر خلايا المخ

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قالت إن تعاطيها يتسبب في القلق والتشتت وارتفاع ضغط الدم وقد تؤدي إلى الوفاة

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ‏‎أن الكبتاجون يحتوي على مادة شديدة السُمية تدمر الخلايا العصبية وتفرز عدة مواد تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم، وتُدمر الخلايا العصبية بالمخ؛ وتتسبب بالإصابة في السكتة القلبية، حيث أدرجته منظمة الصحة العالمية كأكثر المواد تأثيراً على العقل.

وتفصيلاً، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر": إن الكبتاجون يعتبر من عائلة "الإمفيتامينات" إضافة إلى أنه يطلق عليه أسماء متعددة تنتشر بين المتعاطين، ومن أشهرها "أبيض، ليموني، أبو قوسين" وغيرها من المسميات.

وأوضحت اللجنة أن الاسم التجاري المشهور به "كبتاجون"، والاسم العلمي "فينثاليين".

وتابعت: الشخص المتعاطي للكبتاجون قد يزيد تركيزه فوق الحد الطبيعي في بداية التعاطي، ولكن لا يلبث أن يفقد القدرة على الفهم والاستيعاب، حيث تؤثر حبوب الكبتاجون على جسم الإنسان تأثيرات بالغة الخطورة، وتسبب القلق والتشتت وعدم الانتباه وارتفاع ضغط الدم، وقد تؤدي إلى الوفاة.