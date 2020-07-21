أخبار عاجلة

بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء -
"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد قمة عسيرة .. خطة أوروبية لإنقاذ الاقتصاد من مخالب "كورونا"

Print
بعد قمة عسيرة .. خطة أوروبية لإنقاذ الاقتصاد من مخالب "كورونا" بعد قمة عسيرة .. خطة أوروبية لإنقاذ الاقتصاد من مخالب "كورونا"
تتكلف 750 مليار يورو وتستغرق 7 سنوات

بعد قمة عسيرة .. خطة أوروبية لإنقاذ الاقتصاد من مخالب

أبرم قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقًا تاريخيًا بشأن خطة حوافز ضخمة لاقتصاداتهم، التي تضررت من جائحة كورونا في الساعات الأولى من اليوم (الثلاثاء) بعد قمة عسيرة استمرت لنحو خمسة أيام.

ويأمل القادة في أن يساعد صندوق التعافي البالغ حجمه 750 مليار يورو (857.33 مليار دولار) والميزانية المرتبطة به البالغ حجمها 1.1 تريليون يورو لأعوام 2021-2027 في إصلاح أكبر ركود للقارة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أن تسبب تفشي في توقف الاقتصادات.

ويمهد الاتفاق الطريق أمام المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لجمع مليارات اليورو من أسواق المال بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27، وذلك في تضامن غير مسبوق في نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي، وفقًا لـ"رويترز".

وحذر الكثيرون من أن فشل الاتفاق في ظل جائحة فيروس كورونا كان سيضع استمرار التكتل محل شك شديد بعد سنوات من أزمة اقتصادية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة.

ودفعت أنباء الاتفاق أسواق الأسهم في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي للصعود عند الفتح اليوم، كما لامس اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.1470 دولارًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أنا الشاهد: مخاطر فيروس كورونا على سكان الريف في اليمن بسب قدوم العيد

أنا الشاهد: مخاطر فيروس كورونا على سكان الريف في اليمن بسب قدوم العيد

شبكة عيون الإخبارية