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شاهد.. شخصيات إسلامية بكمبوديا وتايلاند تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين

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عبر برقيات بتصاميم وبروشورات تلقتها "الإسلامية"

شاهد.. شخصيات إسلامية بكمبوديا وتايلاند تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين

تلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي بتايلاند؛ برقيات من رؤساء عدد من الجمعيات الإسلامية في دولتي كمبوديا وتايلاند، رفعوا خلالها أكف الضراعة إلى الله بأن يمن بالشفاء العاجل على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –يحفظه الله- داعية الله له بدوام الصحة والعافية.

جاء ذلك من خلال كروت دعوية إلكترونية صدرت من تلك الجمعيات الإسلامية في الدولتين بعد إعلان الديوان الملكي عن تعرض خادم الحرمين الشريفين لوعكة صحية الأحد الماضي، دخل على إثرها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لتلقي العلاج اللازم.

وحملت تلك البروشورات عبارات الدعاء للمولى -عز وجل- بأن يشفي خادم الحرمين الشريفين عاجلًا غير آجل، وأن يمده بالصحة والعافية، وأن يبقيه ذخراً للإسلام والمسلمين.


وتأتي هذه البرقيات لتعبر عن حب المسلمين في أنحاء العالم لخادم الحرمين الشريفين، وامتنانه لما قدمه الملك سلمان للإسلام والمسلمين في كافة مشارق الأرض ومغاربها.

شاهد.. شخصيات إسلامية بكمبوديا وتايلاند تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين

شاهد.. شخصيات إسلامية بكمبوديا وتايلاند تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين

شاهد.. شخصيات إسلامية بكمبوديا وتايلاند تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية