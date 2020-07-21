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جي بي سي نيوز :- تجمع مئات المحتجين، الجمعة، في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مطالبين بحكومة انتقالية تستطيع انتشال البلاد من الأزمات التي تلحق بها.

وبحسب مراسل الأناضول، نظم هذه الفعالية الاحتجاجية عسكريون متقاعدون وعدد من المدنيين، تحت عنوان "أمام سلطة العجز واللاقرار: البديل موجود".

وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية على وقع أغانٍ ثورية، ونددوا بالواقع العام الذي وصلت إليه البلاد، وسط انتشار أمني كثيف على مداخل وسط بيروت.

وشارك في التظاهرة النائب شامل روكز، عضو تكتل "لبنان القوي" سابقا (صهر رئيس الجمهورية ميشال عون) والوزير السابق شربل نحاس.

وقال روكز في كلمة له على هامش الفعالية، إنه اختار الثورة "للانتفاض على واقع سياسي أوصل البلاد إلى ما نحن عليه".

وأضاف: "علينا تغيير الواقع وهذا ما سيحصل، وموضوعنا اليوم هو وجع الناس".

فيما قال نحاس في كلمته: "مواجهتنا اليوم ضد سلطة ساقطة عاجزة وتكابر ولا تعترف بالفشل".

وتخيم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.

وفي سياق متصل، قطع العشرات عدة طرق بضاحية بيروت الجنوبية معقل "حزب الله"، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.‎

وفي وقت سابق الجمعة، نفذ عشرات الموظفين في مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت، وقفة احتجاجية في محيط المستشفى رفضا لقرار تسريحهم.

ووفق مراسل الأناضول، استغنى مستشفى الجامعة الأمريكية عن نحو 800 موظف بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وأكد شهود عيان أن إدارة المستشفى طلبت من القوى الأمنية الانتشار تفاديا لحدوث أي إشكال أو صدام بين الموظفين والإدارة.

ويوجد أكثر من 5 آلاف موظف في الجامعة الأمريكية ببيروت .

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