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"تقويم التعليم" تُنهي الدورة الأولى من تدريب أخصائيي التقويم المدرسي

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"تقويم التعليم" تُنهي الدورة الأولى من تدريب أخصائيي التقويم المدرسي "تقويم التعليم" تُنهي الدورة الأولى من تدريب أخصائيي التقويم المدرسي
شارك فيها ٤٩ متدربًا بواقع ٤٠ ساعة تدريبية على مدى 8 أيام

أنهت هيئة تقويم التعليم والتدريب الدورة الأولى من البرنامج التدريبي عن بُعد "أخصائي التقويم المدرسي"، الذي اختُتم فعالياته يوم الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٠م.

وفي التفاصيل، يهدف البرنامج إلى بناء قدرات المتدربين، وتطوير مهاراتهم، وإثراء خبراتهم في مجال التقويم والاعتماد المدرسي للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية وفقًا لمعايير التقويم والتميز المدرسي الصادرة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وناقش البرنامج الذي شارك فيه ٤٩ متدربًا ومتدربة، بواقع ٤٠ ساعة تدريبية على مدى ثمانية أيام، الدراسة الذاتية والتدريب المباشر، وتضمن تطبيقًا عمليًّا على ممارسة إعداد تقرير افتراضي لتقويم المدرسة من خلال حالة دراسية مقدمة للمتدربين.

يُذكر أن البرنامج التدريبي لأخصائيي التقويم المدرسي مستمر في استقبال الراغبين بالانضمام وتطوير مهاراتهم التقويمية. مع العلم بأن الإدارة العامة للتدريب تنظّم هذا البرنامج بالتعاون مع المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي بالهيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية