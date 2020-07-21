أخبار عاجلة

بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء -
"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تراجع الدولار يقفز بأسعار الذهب لأعلى مستوى في 9 سنوات

Print
تراجع الدولار يقفز بأسعار الذهب لأعلى مستوى في 9 سنوات تراجع الدولار يقفز بأسعار الذهب لأعلى مستوى في 9 سنوات
الفضة ترتفع لمعدل غير مسبوق منذ 2016

تراجع الدولار يقفز بأسعار الذهب لأعلى مستوى في 9 سنوات

قفزت الذهب أكثر من واحد بالمئة أثناء التعاملات، اليوم (الثلاثاء)، مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي تسع سنوات، بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وبحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش، كان في المعاملات الفورية مرتفعاً 1.1 بالمئة عند 1835.30 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2011 عند 1841.01 دولار، وفقاً لـ"رويترز".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 5.6 بالمئة إلى 21.02 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ العشرين من يوليو (تموز) 2016.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 25/7/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 25/7/2020

أسعار النفط ترتفع بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية

أسعار النفط ترتفع بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية

أيام على عيد الأضحى.. اعرف أسعار اللحوم والأفضل للشواء

أيام على عيد الأضحى.. اعرف أسعار اللحوم والأفضل للشواء

8 الصبح - الحكومة تنفي زيادة الأسعار تزامنا مع الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد

8 الصبح - الحكومة تنفي زيادة الأسعار تزامنا مع الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد

شبكة عيون الإخبارية