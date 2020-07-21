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"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال
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السبت 25 يوليو 2020 08:18 مساءً
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764
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السبت 25 يوليو 2020 08:18 مساءً
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية
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السبت 25 يوليو 2020 08:18 مساءً
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز
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السبت 25 يوليو 2020 08:18 مساءً
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم
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السبت 25 يوليو 2020 08:18 مساءً
بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء
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السبت 25 يوليو 2020 08:18 مساءً
"بلدية القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري
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السبت 25 يوليو 2020 08:18 مساءً
بعد تحقيقه لقب الدوري.. زينيت بطلاً لكأس روسيا
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السبت 25 يوليو 2020 08:18 مساءً
"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة
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السبت 25 يوليو 2020 08:18 مساءً
سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية
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السبت 25 يوليو 2020 08:18 مساءً
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لعلهم يفقهون - دعاء يزيل الهم مع بداية العشر الأوائل من ذي الحجة
DMC
DMC
الثلاثاء 21 يوليو 2020 05:04 مساءً
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