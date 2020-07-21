أخبار عاجلة

تفجير سيارة مففخة في مدينة رأس العين السورية -
موسكو والجزائر: الحل في ليبيا سياسي فقط -
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى ال 68 لثورة 23 يوليو 1952 -
8 الصبح - في الذكرى الـ 68 لها.. قراءة تاريخية في مضمون بيانات ثورة 23 يوليو -
"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء -
حدد تركيا بالاسم.. "ماكرون" يطالب بمعاقبة من يتدخل في الشأن الليبي -
"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان -
"الطريفي" يفجر مفاجأة: التركي "قورشون" طمح في الرعاية السعودية وفشل -
"الموارد البشرية": تطبيق المرحلة 16 من برنامج حماية الأجور اقترب -
إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تدشين حملة رقابية على نشاط تأجير السيارات في مختلف مدن

Print
تدشين حملة رقابية على نشاط تأجير السيارات في مختلف مدن السعودية تدشين حملة رقابية على نشاط تأجير السيارات في مختلف مدن
"الزهراني": الجهات المشاركة حريصة على خدمة السياح والزائرين

تدشين حملة رقابية على نشاط تأجير السيارات في مختلف مدن السعودية

دُشنت الهيئة العامة للنقل، يوم الاثنين، حملة رقابية مشددة في مختلف مدن المملكة، لضبط قطاع تأجير السيارات والوقوف على التزامه بضوابط التوطين، وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء في هذا القطاع الحيوي المهم, بالشراكة بين وزارة الداخلية ممثلة في مشروع السلامة المرورية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

وفي التفاصيل، أكد مدير عام النقل بالسيارات الصغيرة بالهيئة العامة للنقل المهندس ماجد الزهراني أن كل الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ هذه الحملة حريصة كل الحرص على ضبط نشاط حيوي وواعد، ويخدم طيفًا واسعًا من السياح والزائرين، إلى جانب أهميته لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.

وأعرب الزهراني في حديثه عن شكر الهيئة العامة للنقل وتقديرها لكل الجهات الحكومية المشاركة التي تلتقي عند واجب وطني يتمثل في السعي المتواصل لرفع كفاءة قطاع تأجير السيارات، والتأكد من ممارسته من قِبل المرخصين، ومن تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لدى مكاتب التأجير والصادرة عن وزارة الصحة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع، والوقوف على التزام كل المنشآت المرخصة من قِبل الهيئة باشتراطات التوطين، وجودة الخدمة المقدمة للمجتمع السعودي وضيوفه.

وبيّن المهندس الزهراني أن هذا التكامل يصب في مصلحة أهداف مهمة كفيلة بتحقيق الاستدامة والتنامي في قطاع كبير كتأجير السيارات، ولاسيما أن نجاح إلزامية التوطين في تأجير السيارات أتاحت آلاف الفرص الوظيفية لأبناء وفتيات الوطن، حيث أثبتوا للجميع تميزهم ونجاحهم في هذا النشاط الحيوي بسبب درايتهم وتعاملهم المميز والمتسم بالإخلاص والمصداقية والحرص على إرضاء العملاء.

وبيّن أنه بعد أن أطلقت الهيئة العامة للنقل منصة "تأجير" كبوابة رقمية لضبط نشاط تأجير السيارات مطلع العام الجاري بهدف حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، فإن العمل الميداني المكثف مستمر لضمان الارتقاء بكفاءة الخدمات في هذا القطاع.

وأشاد الزهراني بدور الحملة وهي تحظى بهذه الشراكة المؤثرة والفاعلة، لتتصدى لكل مخالف بالإجراء الأنسب حسب اللوائح والأنظمة المعتمدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الطريفي" يفجر مفاجأة: التركي "قورشون" طمح في الرعاية السعودية وفشل

"الطريفي" يفجر مفاجأة: التركي "قورشون" طمح في الرعاية السعودية وفشل

"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم أول "كورفيت" من مشروع السروات

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم أول "كورفيت" من مشروع السروات

شبكة عيون الإخبارية