دراسة أمريكية: زيادة في عدد أصحاب الملايين بالسعودية خلال سنوات

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كشفت أن عام 2019 شهد استحواذهم على نحو 54.5 % من الثروة بالمملكة

كشف دراسة أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج الأمريكية أن الدراسات تتوقع نمو عدد أصحاب الملايين في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.2 % سنويًّا خلال الأعوام القادمة.

وأشارت دراسة سنوية لإدارة الثروات العالمية إلى أن عام 2019 شهد استحواذ أصحاب الملايين على نحو 54.5 % من الثروة في السعودية.

وأضافت الدراسة بأن السعودية استحوذت على 17.4 % من حصة الثروات الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2019؛ إذ شهدت نموًّا بنسبة 3.5 % سنويًّا لتصل إلى تريليون دولار خلال الفترة بين 2014 و2019.

وأوضح التقرير أن العملات والودائع استحوذت على النسبة الأعلى من فئة الأصول المدارة داخليًّا في السعودية؛ إذ استحوذت هذه الفئة على 47.1 % من إجمالي الثروة الشخصية في عام 2019، بينما يُتوقع أن تكون فئة السندات الأسرع نموًّا بنسبة 11.2 % وصولاً إلى العام 2024.

وقال مصطفى بوسكا، مدير مفوض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "على الرغم من التراجع الحالي في وتيرة الاقتصاد، والنظرة غير المستقرة عالميًّا للسنوات المقبلة، تشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية ستستمر في تسجيل نمو مستدام عبر العديد من المجالات ضمن قطاع الثروة".