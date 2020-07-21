أخبار عاجلة

تفجير سيارة مففخة في مدينة رأس العين السورية -
موسكو والجزائر: الحل في ليبيا سياسي فقط -
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى ال 68 لثورة 23 يوليو 1952 -
8 الصبح - في الذكرى الـ 68 لها.. قراءة تاريخية في مضمون بيانات ثورة 23 يوليو -
"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء -
حدد تركيا بالاسم.. "ماكرون" يطالب بمعاقبة من يتدخل في الشأن الليبي -
"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان -
"الطريفي" يفجر مفاجأة: التركي "قورشون" طمح في الرعاية السعودية وفشل -
"الموارد البشرية": تطبيق المرحلة 16 من برنامج حماية الأجور اقترب -
إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في قضية مشروع الـ500 مليون بالحصمة.. المحكمة تحدد 13 محرم موعداً للجلسة المقبلة

Print
في قضية مشروع الـ500 مليون بالحصمة.. المحكمة تحدد 13 محرم موعداً للجلسة المقبلة في قضية مشروع الـ500 مليون بالحصمة.. المحكمة تحدد 13 محرم موعداً للجلسة المقبلة
أشعرت جميع الأطراف بموعد الجلسة والتي ستُعقد عن بُعد

في قضية مشروع الـ500 مليون بالحصمة.. المحكمة تحدد 13 محرم موعداً للجلسة المقبلة

حددت المحكمة الثالث عشر من محرم المقبل موعداً لجلسة في قضية مشروع طريق الحصمة النصف ملياري والتي رفعها مواطن ضد فرع النقل يتهم فيها بتغير المسارات وتقليصها. وأشعرت المحكمة جميع الأطراف بموعد الجلسة والتي ستعقد عن بُعد.

وكانت المحكمة قد عقدت أولى الجلسات في القضية في فبراير الماضي وتقرر تأجيل النظر فيه وبينت مصادر في حينه إلى أن ممثل وزارة حضر بجانب وكيل المواطن الشرعي حيث حددت المحكمة تاريخ 1441/ 7/ 29 موعداً لجلسة ثانية قبل أن تؤجَّل بسبب جائحة كورونا.

وتعود تفاصيل قضية طريق الحصمة التي تناولتها "سبق" في تقارير سابقة إلى ما يقارب سبع سنوات، وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليوناً، وقيمة عقد استشارة بخمسة ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.

وتقدم أحد المواطنين وقتها بشكاوى إلى وزارة النقل و"نزاهة" وجهات حكومية أخرى، اشتكى فيها من تغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد.

وقال فرع "النقل" بجازان في وقت سابق إنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

حدد تركيا بالاسم.. "ماكرون" يطالب بمعاقبة من يتدخل في الشأن الليبي

حدد تركيا بالاسم.. "ماكرون" يطالب بمعاقبة من يتدخل في الشأن الليبي

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

"الطريفي" يفجر مفاجأة: التركي "قورشون" طمح في الرعاية السعودية وفشل

"الطريفي" يفجر مفاجأة: التركي "قورشون" طمح في الرعاية السعودية وفشل

شبكة عيون الإخبارية