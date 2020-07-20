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الصين تطلق أول "الأسئلة إلى السماء" لدراسة المريخ
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الخميس 23 يوليو 2020 11:19 صباحاً
تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل على سياسات حكومة نتنياهو
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الخميس 23 يوليو 2020 11:17 صباحاً
8 الصبح - تقرير " الباشمراسل" إزاي تعبر عن مشاعرك من غير كلام !!
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الخميس 23 يوليو 2020 11:10 صباحاً
8 الصبح - أخر أخبار الصحف العالمية بتاريخ 23-7-2020
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الخميس 23 يوليو 2020 11:10 صباحاً
8 الصبح - كيف تناول الفن أحداث وأهداف ثورة 23 يوليو؟
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الخميس 23 يوليو 2020 11:10 صباحاً
كلمة هامة من الرئيس السيسي للشعب فى ذكرى يوليو.. وموجز لأهم أخبار الخدمات
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الخميس 23 يوليو 2020 10:58 صباحاً
8 الصبح - "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس
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الخميس 23 يوليو 2020 10:46 صباحاً
8 الصبح - تحذير.: استخدام سيارة ملاكي لعملية سرقة "ماشية" بطريقة غريبة
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الخميس 23 يوليو 2020 10:45 صباحاً
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 23-7-2020
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الخميس 23 يوليو 2020 10:45 صباحاً
8 الصبح - فيها حاجة حلوة.."سالي وعبده" قصة حب تتحدى الإعاقة وتنشر البهجة
-
الخميس 23 يوليو 2020 10:45 صباحاً
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اليوم - ذكرى اكتشاف "حجر رشيد" .. 221 عاما على اكتشاف أسرار الفراعنة
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DMC
الاثنين 20 يوليو 2020 08:56 صباحاً
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الخميس 23 يوليو 2020 11:10 صباحاً
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الخميس 23 يوليو 2020 11:10 صباحاً
8 الصبح - كيف تناول الفن أحداث وأهداف ثورة 23 يوليو؟
DMC
الخميس 23 يوليو 2020 11:10 صباحاً
8 الصبح - "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس
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