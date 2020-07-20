أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير " الباشمراسل" إزاي تعبر عن مشاعرك من غير كلام !! -
8 الصبح - أخر أخبار الصحف العالمية بتاريخ 23-7-2020 -
8 الصبح - كيف تناول الفن أحداث وأهداف ثورة 23 يوليو؟ -
كلمة هامة من الرئيس السيسي للشعب فى ذكرى يوليو.. وموجز لأهم أخبار الخدمات -
8 الصبح - "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس -
8 الصبح - تحذير.: استخدام سيارة ملاكي لعملية سرقة "ماشية" بطريقة غريبة -
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 23-7-2020 -
8 الصبح - فيها حاجة حلوة.."سالي وعبده" قصة حب تتحدى الإعاقة وتنشر البهجة -
8 الصبح - أخر أخبار الفن بتاريخ 23-7-2020 -
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عبدالله بن خالد بن سلطان" يشكر خادم الحرمين لتعيينه في مجلس "الفروسية"

Print
"عبدالله بن خالد بن سلطان" يشكر خادم الحرمين لتعيينه في مجلس "الفروسية" "عبدالله بن خالد بن سلطان" يشكر خادم الحرمين لتعيينه في مجلس "الفروسية"
نوه بدور ولي العهد في الارتقاء بالرياضة وفقًا لرؤية

رفع الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه عضوًا في مجلس إدارة هيئة الفروسية.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "أتشرف بهذه الثقة الملكية الغالية لخدمة هذه الرياضة النبيلة التي تحظى برعاية واهتمام القيادة منذ عهد المؤسس - رحمه الله -، سائلاً المولى - عز وجل - أن أكون عند حُسن ظن مقام سيدي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي عهده الأمين لتحقيق تطلعاتهما في الارتقاء برياضة الفروسية في السعودية إلى أعلى المستويات بما يتواكب مع أهداف رؤية السعودية 2030 بالنهوض بالرياضة في السعودية بمختلف أنواعها".

واختتم تصريحه قائلاً: "كما يسرني تهنئة الأمير بندر بن خالد الفيصل بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح، وأن نسهم سوية في تحقيق تطلعات القيادة الكريمة لخدمة هذه الرياضة العريقة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم أول "كورفيت" من مشروع السروات

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم أول "كورفيت" من مشروع السروات

برئاسة السعودية.. وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين يتفقون على توظيف التقنيات الرقمية

برئاسة السعودية.. وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين يتفقون على توظيف التقنيات الرقمية

شبكة عيون الإخبارية