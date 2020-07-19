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انطلاق دورة الحكام بمشاركة 56 حكماً.. فحوص كورونا أولاً

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انطلاق دورة الحكام بمشاركة 56 حكماً.. فحوص كورونا أولاً

انطلقت اليوم الأحد دورة الحكام بمعهد إعداد القادة بالرياض، بحضور رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو ومدير دائرة التحكيم البرتغالي مانويل نافاور ونائب رئيس لجنة الحكام يوسف ميرزا.

وشهد اليوم الأول إجراء الفحوص المختبرية للكشف عن المستجد "كوفيد-19"، تلا ذلك اجتماع تريساكو بالحكام لشرح برنامج الدورة.

وتستمر الدورة التي تأتي استعداداً لاستئناف المسابقات الكروية حتى الـ27 من يوليو الجاري، حيث يشارك فيها 56 حكماً وحكماً مساعداً، كما سيتواجد طوال أيام الدورة المحاضر الدولي السعودي علي الطريفي.


ومن المقرر أن يتخلل الدورة محاضرات نظرية وتطبيق عملي على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، ومحاضرات في التقنية ذاتها، بالإضافة إلى اختبارات في قانون كرة القدم وحالات الفيديو وحالات التسلل مع شرح لجميع هذه الاختبارات، وسيتم إجراء عدد من الاختبارات اللياقية للوقوف على مستويات الحكام.

انطلاق دورة الحكام بمشاركة 56 حكماً.. فحوص كورونا أولاً

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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