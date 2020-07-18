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مساء dmc - تحذير .. الطائرات الورقية تواصل حصد أرواح ألأطفال والشباب
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:23 مساءً
مساء dmc - .العثور على جثمان نور سعد كلش غريق بلطيم
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:23 مساءً
مساء dmcرئيس شركة مصر للطيران ينفي ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ويطمئن المسافرين بالإجراءات الاحترازية
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:23 مساءً
مساء dmc - السيد الشريف وكيل مجلس النواب: نحن أمام حطر وشيد يهدد أمن المنطقة بالكامل
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:23 مساءً
مساء dmc - المهندس أحمد صبري: كان من المتوقع موافقة بالإجماع على قرار إرسال جنود مصريين لللخارج
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:23 مساءً
مساء dmc - المهندس أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مداخلة هاتفية
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:23 مساءً
مساء dmc - السيسي وترامب يبحثان هاتفياً تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف السد الإثيوبي
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:23 مساءً
اليوم - مع "سارة حازم" | الإثنين 20/7/2020 | الحلقة كاملة
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:23 مساءً
اليوم - للمرة الأولى في التاريخ .. مجلة "فرانس فوتبول" تعلن إلغاء جائزة الكرة الذهبية 2020
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:23 مساءً
اليوم - "اليوم" يناقش مشروع دراسة المومياوات من خلال إجراء الأشعة المقطعية وتحليل الـ DNA
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الاثنين 20 يوليو 2020 11:23 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
متاهة بيتهوفن
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 18 يوليو 2020 11:29 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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