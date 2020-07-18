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أمين الجوف يقف على أعمال مشروع إنشاء نفق وجسر طريق الملك خالد بسكاكا

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وجّه بتنفيذه وفق مواصفات الجودة والسلامة المعتمدة وتذليل أي عقبات

أمين الجوف يقف على أعمال مشروع إنشاء نفق وجسر طريق الملك خالد بسكاكا

تفقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، مشروع نفق وجسر طريق الملك خالد بمدينة سكاكا، ووقف على سير الأعمال بالموقع، واستمع من القائمين على المشروع إلى شرح عن مراحل الإنجاز، والأعمال التي سيتم تنفيذها خلال أغسطس المقبل، وتشمل الانتهاء من صب قواعد الجسر، والبدء بأعمال الحوائط الساندة، والبدء بأعمال الكمرات، أما النفق فيشهد تواصل أعمال الحفر بالجهة الشمالية ومنطقة الدوار وأعمال القواعد المسلحة.

ووجّه "الشرعان" بتنفيذ المشروع وفق مواصفات الجودة والسلامة المعتمدة، وتذليل أي عقبات إن وجدت، مشددًا على أهمية إنجاز المشروع في وقته المحدد دون تأخير، لخدمة المستفيدين.

ويتضمن المشروع إنشاء نفق عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري (دوار الزيتونة)، بطول ٧٥٠ مترًا وعرض ٢١ مترًا، ويشتمل على حارتين في كل اتجاه وجزيرة وسطية بعرض مترين وأرصفة جانبية في الاتجاهين وطريق خدمة حارتين في كل اتجاه بعرض ١١.٣ متر ليصبح العرض الكلي للطريق ٤٤ مترًا. كما يتضمن جسرين علويين فوق النفق في منسوب الدوار.

كما يشتمل المشروع على إنشاء جسر عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك سلمان، (دوار تاج الصحة)، بطول ٧٠٥ أمتار وعرض ١٧.٢٢ مترًا، ويشتمل على حارتين للطريق في كل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطية وأرصفة جانبية في الاتجاهين وطريق خدمة حارتين في كل اتجاه ليصل العرض الكلي للطريق إلى أكثر من ٣٩ مترًا.

وأكد أمين الجوف في ختام جولته حرص الأمانة على تنفيذ كل المشروعات التنموية والخدمية بأفضل معايير الجودة والسلامة، لخدمة المواطنين والمقيمين، وفقًا لتوجيهات أمير الجوف وسمو نائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في القطاع البلدي.

أمين الجوف يقف على أعمال مشروع إنشاء نفق وجسر طريق الملك خالد بسكاكا

أمين الجوف يقف على أعمال مشروع إنشاء نفق وجسر طريق الملك خالد بسكاكا

أمين الجوف يقف على أعمال مشروع إنشاء نفق وجسر طريق الملك خالد بسكاكا

أمين الجوف يقف على أعمال مشروع إنشاء نفق وجسر طريق الملك خالد بسكاكا

أمين الجوف يقف على أعمال مشروع إنشاء نفق وجسر طريق الملك خالد بسكاكا

أمانة الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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