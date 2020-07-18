أخبار عاجلة

مساء dmc - تحذير .. الطائرات الورقية تواصل حصد أرواح ألأطفال والشباب -
مساء dmc - .العثور على جثمان نور سعد كلش غريق بلطيم -
مساء dmcرئيس شركة مصر للطيران ينفي ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ويطمئن المسافرين بالإجراءات الاحترازية -
مساء dmc - السيد الشريف وكيل مجلس النواب: نحن أمام حطر وشيد يهدد أمن المنطقة بالكامل -
مساء dmc - المهندس أحمد صبري: كان من المتوقع موافقة بالإجماع على قرار إرسال جنود مصريين لللخارج -
مساء dmc - المهندس أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مداخلة هاتفية -
مساء dmc - السيسي وترامب يبحثان هاتفياً تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف السد الإثيوبي -
اليوم - مع "سارة حازم" | الإثنين 20/7/2020 | الحلقة كاملة -
اليوم - للمرة الأولى في التاريخ .. مجلة "فرانس فوتبول" تعلن إلغاء جائزة الكرة الذهبية 2020 -
اليوم - "اليوم" يناقش مشروع دراسة المومياوات من خلال إجراء الأشعة المقطعية وتحليل الـ DNA -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مغردون أتراك يتفاعلون مع كاريكاتير يصف ما سيحدث لإسطنبول بعد شراء والدة أمير قطر أراضي فيها

Print
مغردون أتراك يتفاعلون مع كاريكاتير يصف ما سيحدث لإسطنبول بعد شراء والدة أمير قطر أراضي فيها مغردون أتراك يتفاعلون مع كاريكاتير يصف ما سيحدث لإسطنبول بعد شراء والدة أمير قطر أراضي فيها
رئيس بلدية إسطنبول: خيانة وتبذير لمستقبل المدينة الجغرافي

مغردون أتراك يتفاعلون مع كاريكاتير يصف ما سيحدث لإسطنبول بعد شراء والدة أمير قطر أراضي فيها

تفاعل المغردون الأتراك بعد تداول كاريكاتير للصحفي الألماني فهم هانز، يعبر عن حقيقة شراء قطر أراضي في مشروع "قناة إسطنبول"؛ إذ كتب باهاتين يوسيل، سياسي تركي، في تغريدة بعد أن أرفق الرسمة: "مقتطفات من كاريكاتير الصحفي الألماني فهم هانز. ما سيحدث لنا. آمل أن نلاحظ ذلك أيضًا".

وجاء التفاعل التركي بعد أنباء، أشارت إلى أن شركات تابعة للشيخة موزة، والدة أمير قطر تميم بن حمد، اشترت مجموعة من الأراضي في مشروع "قناة إسطنبول" الذي تقوم تركيا بإنشائه على الجانب الأوروبي منها؛ وهو ما سيشكل جزيرة بين قارتَيْ آسيا وأوروبا.

من جهة أخرى، وصف رئيس بلدية إسطنبول أكرم أوغلو المشروع بـ"التبذير"، "والخيانة" لإسطنبول؛ لما يشكله من خطر على مستقبل المدينة الجغرافي.تركيا قطر قناة إسطنبول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"قطان" يستعرض جهود السعودية في تخطي أزمة كورونا أمام المجلس العربي للسكان

"قطان" يستعرض جهود السعودية في تخطي أزمة كورونا أمام المجلس العربي للسكان

لأول مرة منذ مارس.. مالي تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا"

لأول مرة منذ مارس.. مالي تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا"

بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصر

بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصر

أمريكا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" و498 حالة وفاة

أمريكا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" و498 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية