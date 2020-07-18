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تسجِّل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة تسجِّل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة
"مجاهد": ارتفاع عدد المتعافين إلى 27868

مصر تسجِّل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم السبت خروج 566 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 87172 حالة، من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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