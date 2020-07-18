أخبار عاجلة

مساء dmc - تحذير .. الطائرات الورقية تواصل حصد أرواح ألأطفال والشباب -
مساء dmc - .العثور على جثمان نور سعد كلش غريق بلطيم -
مساء dmcرئيس شركة مصر للطيران ينفي ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ويطمئن المسافرين بالإجراءات الاحترازية -
مساء dmc - السيد الشريف وكيل مجلس النواب: نحن أمام حطر وشيد يهدد أمن المنطقة بالكامل -
مساء dmc - المهندس أحمد صبري: كان من المتوقع موافقة بالإجماع على قرار إرسال جنود مصريين لللخارج -
مساء dmc - المهندس أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مداخلة هاتفية -
مساء dmc - السيسي وترامب يبحثان هاتفياً تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف السد الإثيوبي -
اليوم - مع "سارة حازم" | الإثنين 20/7/2020 | الحلقة كاملة -
اليوم - للمرة الأولى في التاريخ .. مجلة "فرانس فوتبول" تعلن إلغاء جائزة الكرة الذهبية 2020 -
اليوم - "اليوم" يناقش مشروع دراسة المومياوات من خلال إجراء الأشعة المقطعية وتحليل الـ DNA -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشباب يتغلَّب على الشرق بهدف يتيم.. و"غارسيا" يرفض التمديد

Print
الشباب يتغلَّب على الشرق بهدف يتيم.. و"غارسيا" يرفض التمديد الشباب يتغلَّب على الشرق بهدف يتيم.. و"غارسيا" يرفض التمديد

الشباب يتغلَّب على الشرق بهدف يتيم.. و

تغلَّب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب على ضيفه الشرق بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الودي الذي جمع بينهما استعدادًا لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالنسبة لأصحاب الضيافة.

سجّل هدف الانتصار لفريق الشباب المحترف البرازيلي سيبا.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان فجر اليوم اعتذار المدير الفني الإسباني لويس غارسيا عن عدم تمديد عقده حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مشيرة إلى أنها ستوقِّع مع جهاز فني جديد خلال الأيام القادمة لقيادة الفريق الأول بالنادي.الشباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"قطان" يستعرض جهود السعودية في تخطي أزمة كورونا أمام المجلس العربي للسكان

"قطان" يستعرض جهود السعودية في تخطي أزمة كورونا أمام المجلس العربي للسكان

لأول مرة منذ مارس.. مالي تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا"

لأول مرة منذ مارس.. مالي تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا"

بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصر

بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصر

أمريكا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" و498 حالة وفاة

أمريكا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" و498 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية