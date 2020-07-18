أخبار عاجلة

مساء dmc - تحذير .. الطائرات الورقية تواصل حصد أرواح ألأطفال والشباب -
مساء dmc - .العثور على جثمان نور سعد كلش غريق بلطيم -
مساء dmcرئيس شركة مصر للطيران ينفي ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ويطمئن المسافرين بالإجراءات الاحترازية -
مساء dmc - السيد الشريف وكيل مجلس النواب: نحن أمام حطر وشيد يهدد أمن المنطقة بالكامل -
مساء dmc - المهندس أحمد صبري: كان من المتوقع موافقة بالإجماع على قرار إرسال جنود مصريين لللخارج -
مساء dmc - المهندس أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مداخلة هاتفية -
مساء dmc - السيسي وترامب يبحثان هاتفياً تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف السد الإثيوبي -
اليوم - مع "سارة حازم" | الإثنين 20/7/2020 | الحلقة كاملة -
اليوم - للمرة الأولى في التاريخ .. مجلة "فرانس فوتبول" تعلن إلغاء جائزة الكرة الذهبية 2020 -
اليوم - "اليوم" يناقش مشروع دراسة المومياوات من خلال إجراء الأشعة المقطعية وتحليل الـ DNA -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بهدف لمثله .. الأهلي يتعادل مع العين في تجربته الودية الثانية

Print

بهدف لمثله .. الأهلي يتعادل مع العين في تجربته الودية الثانية

تعادل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في تجربته الودية الثانية أمام فريق العين «درجة أولى»، السبت، بهدف لمثله.

أحرز الأهلي هدف السبق بوساطة لاعبه عبدالله حسون بعد مرور 7 دقائق على انطلاق المباراة، انتهى عليه الشوط الأول، ليتمكن العين من إدراك التعادل في الشوط الثاني عند الدقيقة 74 بوساطة محمد فؤاد.

وكان الأهلي قد تعادل في تجربته الودية الأولى أمام جدة بالنتيجة ذاتها أيضًا، ضمن تحضيرات الفريق لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أغسطس المقبل.

الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"قطان" يستعرض جهود السعودية في تخطي أزمة كورونا أمام المجلس العربي للسكان

"قطان" يستعرض جهود السعودية في تخطي أزمة كورونا أمام المجلس العربي للسكان

لأول مرة منذ مارس.. مالي تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا"

لأول مرة منذ مارس.. مالي تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا"

بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصر

بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصر

أمريكا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" و498 حالة وفاة

أمريكا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" و498 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية