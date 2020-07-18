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برباعية.. الاتفاق يكسب ودية الثقبة

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برباعية.. الاتفاق يكسب ودية الثقبة

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تجربته الودية الثالثة أمام ضيفه الثقبة بنتيجة 1/4 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على أرض ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق، ضمن تحضيرات الفريق لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث افتتح الثقبة التسجيل بهدف أول عند الدقيقة 20، ليأتي الرد الاتفاقي سريعًا عبر نقطة الجزاء، حين نجح السلوفاكي فيليب كيش بتسجيل الضربة في الدقيقة 25، ثم تقدم الاتفاق بهدف ثانٍ عن طريق المهاجم عبدالله السالم، وعزز السلوفاكي فيليب كيش النتيجة للاتفاق بهدف ثالث قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج الصندوق في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الاتفاق (الوطني) خالد العطوي 9 تغييرات لاستكمال تطبيق منهجية الجمل التكتيكية، ولإشراك أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم، حيث واصل الاتفاق أفضليته الميدانية، ويتمكن صالح العمري من اختتام سلسلة الأهداف بهدف رابع في الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف للاتفاق مقابل هدف واحد.

من جهة ثانية منح المدرب لاعبي الفريق راحة ليوم غدٍ الأحد على أن تستأنف التدريبات مساء يوم الاثنين، ويستعد الفريق لخوض مباراته الودية الرابعة بمواجهة القادسية مساء يوم الجمعة المقبل .

الاتفاق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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