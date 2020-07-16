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اتحاد القدم ورابطة المحترفين يقيمان الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية

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تقام عند التاسعة من مساء غد الجمعة

اتحاد القدم ورابطة المحترفين يقيمان الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين، وذلك قبل أقل من 18 يوماً على انطلاقة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح اتحاد القدم أنه سيتم بث الندوة تلفزيونياً عبر القنوات الرياضية السعودية، عند تمام التاسعة من مساء يوم غد الجمعة، في أعقاب السماح للأندية بالتدريبات الجماعية، في الـ21 من يونيو الماضي، وإطلاق وزارة الرياضة الدليل الإرشادي للعودة إلى المنافسات، والبروتوكول اللازم اتباعه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد رفع تعليق الأنشطة الرياضية في السعودية، التي عُلقت منذ 14 مارس الماضي لمواجهة المتجدد.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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