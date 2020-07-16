أخبار عاجلة

4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن -
الاحتلال يصادق على حبس أردني 19 عاما -
"فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي -
"رأي" يصل لأكثر من 40 ألف مواطن خلال النصف الأول لعام 2020 -
الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا..وفحوص طبية إلزامية -
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين -
عضو "شورى" يطالب بتمديد تقاعد الممارس الصحي إلى 62 عاماً بدلاً من 60 -
العثور على مفقود وادي الدواسر مُتوفى ساجداً في منطقة صحراوية -
حالة الضياع التاريخي لدى مؤرخي الأتراك والأناضول.. أكاديمي سعودي يكشف الاضطراب والتناقضات -
13 بينهم سيدة.. القائمة النهائية لمرشحي السويس بعد استبعاد 4 مرشحين (مستند) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا تمدد القيود المفروضة على السفر إلى كندا والمكسيك حتى 20 أغسطس

Print
أمريكا تمدد القيود المفروضة على السفر إلى كندا والمكسيك حتى 20 أغسطس أمريكا تمدد القيود المفروضة على السفر إلى كندا والمكسيك حتى 20 أغسطس
تسعى إلى إبطاء انتشار الفيروس عبر التنقل

أمريكا تمدد القيود المفروضة على السفر إلى كندا والمكسيك حتى 20 أغسطس

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم (الخميس)، أنها ستمدد القيود المفروضة على السفر غير الضروري عبر المعابر البرية مع كندا والمكسيك حتى 20 من أغسطس؛ تطبيقًا لإجراءات المستجد.

وذكر تشاد وولف القائم بأعمال الوزير في تغريدة على "تويتر" أن التعاون الوثيق مع كندا والمكسيك أتاح التصدي لجائحة كوفيد-19، وإبطاء انتشار الفيروس عبر السفر.

وأشارت "رويترز" الاثنين الماضي إلى أن كندا والولايات المتحدة تستعدان لتمديد الحظر المفروض لمكافحة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن

4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن

5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

السودان تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السودان تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2020.. بسبب جائحة فيروس كورونا

تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2020.. بسبب جائحة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية