في أكتوبر المقبل.. المنتخبان الإنجليزي والويلزي يلتقيان وديًّا دون جمهور

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على ملعب ويمبلي .. خلف الأبواب الموصدة

يستضيف المنتخب الإنجليزي لكرة القدم نظيره الويلزي في مباراة ودية على ملعب ويمبلي، في الثامن من أكتوبر المقبل؛ بحسب ما أعلن الاتحادان اليوم.

وستقام المباراة خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، ضمن التدابير المتخذة في ظل فيروس كورونا المستجد.



وستكون هذه المباراة الأولى على الملعب اللندني الشهير، منذ بدء انتشار وباء "كوفيد-19" قبل أشهر، الذي أدى إلى إلغاء مواعيد رياضية عدة وتعليق أخرى، أو تأجيل بعض الأحداث الكبيرة المقررة، ومنها نهائيات كأس أوروبا 2020.



وفي إطار البطولة القارّية كان من المقرر أن يستضيف ويمبلي أحد أبرز ملاعب كرة القدم في العالم، مباراتي الدور نصف النهائي، وبعدهما النهائي في 12 يوليو 2020، قبل أن يؤجل الموعد عامًا كاملًا.