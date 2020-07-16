أخبار عاجلة

4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن -
الاحتلال يصادق على حبس أردني 19 عاما -
"فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي -
"رأي" يصل لأكثر من 40 ألف مواطن خلال النصف الأول لعام 2020 -
الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا..وفحوص طبية إلزامية -
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين -
عضو "شورى" يطالب بتمديد تقاعد الممارس الصحي إلى 62 عاماً بدلاً من 60 -
العثور على مفقود وادي الدواسر مُتوفى ساجداً في منطقة صحراوية -
حالة الضياع التاريخي لدى مؤرخي الأتراك والأناضول.. أكاديمي سعودي يكشف الاضطراب والتناقضات -
13 بينهم سيدة.. القائمة النهائية لمرشحي السويس بعد استبعاد 4 مرشحين (مستند) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتحاد يؤكّد حفظ حقوق الملكية الفكرية للنادي.. ويتوعّد المستغلين

Print
الاتحاد يؤكّد حفظ حقوق الملكية الفكرية للنادي.. ويتوعّد المستغلين الاتحاد يؤكّد حفظ حقوق الملكية الفكرية للنادي.. ويتوعّد المستغلين

الاتحاد يؤكّد حفظ حقوق الملكية الفكرية للنادي.. ويتوعّد المستغلين

أكدت إدارة نادي الاتحاد في بيان إعلامي حرصها على حفظ حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية المسجلة رسميًّا تحت ملكية النادي، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاه من يستغلّ شعار النادي وعلامته التجارية دون ترخيص.

وقالت إدارة الاتحاد في البيان الذي بثّته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انطلاقًا من حرصنا على حفظ حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية المسجلة رسميًّا تحت ملكية النادي؛ فإننا نوضح للجميع أننا لم نمنح أي ترخيص لأي شركة أو جهة لاستخدام العلامة التجارية للنادي بعد أن كان ممنوحًا لشركة اتحادات ايبان المحدودة ((S-team والتي قرر النادي مؤخرًا سحب الترخيص منها لأسباب قانونية".

وتابعت: كما نوضح للعموم أن النادي يتابع في الفترة الحالية المتاجر الأرضية والإلكترونية التي تستغلّ شعار النادي وعلامته التجارية دون ترخيص؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاههم وحفظ حقوق النادي.

وقد تم مؤخرًا إغلاق أحد المتاجر الإلكترونية؛ وذلك عبر ممثلنا القانوني، وأخذ تعهّد كتابي منه بعدم البيع لمنتجات النادي دون ترخيص من النادي.

وأضافت: كما أنه تم البدء في التواصل مع الهيئة للملكية الفكرية ورفع أسماء الحسابات التي تستغلّ حقوق النادي في منصات التواصل الاجتماعي دون إذن كتابي لاتخاذ الإجراءات الرسمية حيالها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد تأكيد "الكاظمي" أنها ليست خياراً بل واجب.. ماذا ينتظر العلاقات السعودية العراقية؟

بعد تأكيد "الكاظمي" أنها ليست خياراً بل واجب.. ماذا ينتظر العلاقات السعودية العراقية؟

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7377.36 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7377.36 نقطة

الجزر السعودية "الكنز المفقود" ذو الطبيعة الفاتنة... الأولى عربيًا وهذا ترتيبها عالميًا

الجزر السعودية "الكنز المفقود" ذو الطبيعة الفاتنة... الأولى عربيًا وهذا ترتيبها عالميًا

الجزر السعودية "الكنز المفقود" ذو الطبيعة الفاتنة... الأولى عربيًا وهذا ترتيبها عالميًا

الجزر السعودية "الكنز المفقود" ذو الطبيعة الفاتنة... الأولى عربيًا وهذا ترتيبها عالميًا

شبكة عيون الإخبارية