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الكويت: بدء العام الدراسي الجديد 4 أكتوبر "عن بعد" بعد تعديل المنهج

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الكويت: بدء العام الدراسي الجديد 4 أكتوبر "عن بعد" بعد تعديل المنهج الكويت: بدء العام الدراسي الجديد 4 أكتوبر "عن بعد" بعد تعديل المنهج
تقدير الفترة المتبقّية من العام الحالي بـ6 أسابيع وترحيلها للفصل الدراسي القادم

الكويت: بدء العام الدراسي الجديد 4 أكتوبر

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي، أن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ في 4 أكتوبر المقبل الموافق 17 صفر 1442، على أن تكون الدراسة إلكترونيًّا من خلال نظام التعلم عن بعد.

وأضاف الدكتور الحربي في مؤتمر صحفي، اليوم، أنه تم تقدير الفترة المتبقّية من العام الدراسي بـ6 أسابيع، وسيتم ترحيلها إلى الفصل الدراسي القادم ودمجها كمقدمة لمناهج العام الدراسي المقبل، وذلك بعد عدم التمكن من تدريسها للطلبة.

وكان الوزير الحربي قد أعلن اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنهاء العام الدراسي الحالي (2019-2020) نتيجة تداعيات أزمة المستجد (كوفيد 19)، على أن يتم دمج المتبقى من منهج الفصل الدراسي الثاني لهذا العام مع الفصل الأول من العام المقبل (2020-2021)، الذي يبدأ يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل (عن بعد) بعد تعديل المنهج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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