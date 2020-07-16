هل انحسر كورونا بالمملكة وتجاوزت مرحلة انتشار العدوى؟.. "الصحة" تجيب

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"العبدالعال": الأعداد حاليًّا تمر بمرحلة استقرار والنزول فيها يبشر بخير

وصف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع في المملكة حاليًّا بأنها مستقرة، معتبرًا أن أعداد الإصابات والحالات الحرجة والوفيات تمر بمرحلة استقرار، واصفًا النزول والاستقرار فيها بأنه يبشّر بخير.

وشدّد الدكتور العبدالعالي في الوقت نفسه على وجوب الاستمرار والرصد والحذر واليقظة والاستعداد الدائم؛ لأن الجائحة عالميًّا لا تزال نشطة، مطالبًا الجميع في هذا الصدد بتحمل واجباته ومسؤولياته بالمحافظة على كل الثمار والمكاسب الموجودة وعدم التفريط فيها بإذن الله.

جاء ذلك في ردّه على أسئلة الصحفيين اليوم خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19): هل تجاوزت المملكة مرحلة انتشار العدوى؟ ‏‫وعن اعتبار مؤشرات الأيام الأخيرة من تسجيل زيادة في أعداد حالات التعافي في مقابل رصد انخفاض كبير في أعداد الحالات الجديدة رسالة تطمينية في انحسار الفيروس في السعودية.

وأجاب متحدث الصحة: "المتابعة مستمرة لكافة ما يتم رصده، سواء كان من حالات جديدة يتم اكتشاف إصابتها بالفيروس أو ما يتم رصده من حالات يتم تسجيل دخولها للعناية المركزة أو الحرجة أو وصولها للتنويم أو مستويات رصد عدد حالات الوفيات، لو نظرنا كل هذه الأعداد حاليًّا تمر بمرحلة استقرار، معتبرًا أن النزول والاستقرار فيها يبشر بخير.

واستدرك: لكن دائمًا نترقّب ونتابع ونستمر في تقديم كافة الخطوات اللازمة وقائية أو علاجية أو استكشافية وتشخيصية دون توقف أو تراخٍ، وإنما مستمرون فيها بأعلى المستويات بإذن الله؛ لإن الجائحة عالميًّا لا تزال نشطة".

وحول تجاوزنا مرحلة القلق من انتشار العدوى في المملكة أوضح العبد العالي أن "الأوضاع في المملكة حاليًّا مستقرة، لكن لا بد أن يستمرّ الرصد والحذر واليقظة والاستعداد الدائم ما دام العالم كله لا يزال في ظل هذه الجائحة".

وشدّد على أن "كل الثمار والمكاسب الموجودة لن نفرط فيها جميعًا بإذن الله، وسنقوم بتحمّل واجباتنا أفرادًا ومجتمعات وجهات مسؤولة بوعي وعلى قدر المسؤولية في المراحل المقبلة للاستمرار في تحقيق مزيد من المكاسب".

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الخميس 16 يوليو 2020، تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 243238 حالة. وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4574 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 187622 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2370 حالة وفاة. وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 53246، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2206. فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة