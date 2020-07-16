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وزراء البيئة بالـ20: المملكة ملتزمة بالحفاظ على الشعاب المرجانية والأراضي

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خلال اجتماع عقدته المجموعة لمناقشة التحديات البيئية العالمية الراهنة

وزراء البيئة بالـ20: المملكة ملتزمة بالحفاظ على الشعاب المرجانية والأراضي

عقد وكلاء وزراء البيئة في مجموعة العشرين اجتماعًا لمناقشة التحديات البيئية العالمية الراهنة، إضافة إلى أن حماية البيئة أمر مهم لا يجب تجاهله في وقت الأزمات.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة إبراهيم فقيها، التزام جدول أعمال رئاسة المملكة العربية لمجموعة العشرين بمحور حماية كوكب الأرض، وتعهد مجموعة العشرين بالإسهام في الحفاظ على الأراضي والشعاب المرجانية.

وتدرك مجموعة العشرين الدور الأساسي للنظم البيئية البرية والبحرية الحرجة في الطبيعة وفي المجتمع، ومعاً نلتزم بمواصلة العمل بروحٍ من التعاون لتعزيز استدامة النظم البيئية على اليابسة وبالمحيطات.

وخلال ورشة العمل الدولية حول الحفاظ على الشعاب المرجانية التي سبقت الاجتماع، ركّز حوار أعضاء مجموعة العشرين والمدعوين والمنظمات الدولية والإقليمية على التحديات التي تواجه الشعاب المرجانية وتأثيراتها البيئية والحلول المحتملة، كما أكد الحضور أن للشعاب المرجانية أهمية كبيرة؛ حيث إنها تشكل ثروة بيئية واجتماعية اقتصادية لما يفوق مليار إنسان، كما أن قيمتها الاقتصادية تفوق تريليون دولار في جميع أنحاء العالم.

كما سيعقد وكلاء البيئة اجتماعًا ثالثًا تمهيدًا لاجتماع وزراء البيئة الذي سيُعقد في شهر سبتمبر 2020. وللحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org .

مجموعة العشرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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