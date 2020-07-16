"النيابة العامة": يجوز حفظ التحقيق بقضايا المخدرات.. في هذه الحالات

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فعّلت سبل إصلاح المتهم واستقامته في قضايا المرة الأولى

أوضحت النيابة العامة أنها ‏فعلت سبل استصلاح المتهم واستقامته بحفظ التحقيق في قضايا استعمال ‎المواد المخدرة أو ‎المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى حال تحقق مناطها النظامي، وتسجل هذه القضايا في سجل خاص لدى جهة الضبط الجنائي المختصة.‎

وأشارت في تصريح عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" بأنه يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات التالية:

- ألا يتجاوز عمر المتهم ٢٠ عامًا.

- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعًا.

- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقًا خاصة.

ألا يكون قد صدر من المتهم "عند ضبطه" أي مقاومة شديدة تحدث ضررًا لسلطة القبض أو غيرهم.

النيابة العامة