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مكة.. "برّ جعرانة" تسلم مستفيدي الجمعية وحداتهم السكنية الجديدة

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إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي والجمعيات لدعم الأشد احتياجاً

مكة..

سلّمت جمعية البرّ الخيرية بالجعرانة بمكة المكرمة، الأربعاء ثماني وحدات سكنية لمستفيدي الجمعية، ضمن الشراكة المجتمعية مع وزارة الإسكان في مبادرة الإسكان التنموي.

وأوضح مدير عام الجمعية جزاء بن عايض الدهاسي، أن تسليم الوحدات يمثل الدفعة الثانية من خطة التسليم التي تغطي احتياج الأسر المستفيدة.

وذكر "الدهاسي" أن المبادرة تمثل إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلاً بوزارة الإسكان والقطاع الثالث، ممثلاً بالجمعيات الخيرية من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجاً وَفْق معايير واضحة.

وأكد أنه يجري تسكين المستفيدين حسب آلية البحث الاجتماعي وتوافقها مع شروط مبادرة الإسكان التنموي وترشيح الأسماء ورفعها لوزارة الإسكان لتأكيد استحقاقها.

ويجري تسكين الأسر في مواقع مميزة تتوفر فيها جميع الخدمات تجعلها تعيش حياة كريمة، بالإضافة إلى أن تملك المساكن يساهم في تخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي تتكبدها، سواء إيجار المساكن أو تكلفة الصيانة العالية للمساكن؛ كونها قديمة وتحتاج للصيانة بشكل مستمر.

وبيّن "الدهاسي" أن إدارة الجمعية، تقوم بتنفيذ مشاريعها ضمن خطة استراتيجية وخطة تشغيلية للنهوض والرقي بخدمة المستفيدين للوصول للاكتفاء الذاتي، وفق منهجية علمية وعمل مؤسسي منظم ومرتب، مهيباً بكل رجالات وسيدات الأعمال لمد يد العون لخدمة الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة وسد احتياجهم.

ووجه الشكر وعظيم الامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الدعم اللامحدود الذي يشهده القطاع الخيري على مستوى المملكة من دعم ورعاية وعناية خاصة من قبل المسؤولين للوصول بالمستفيد للاكتفاء الذاتي وتقديم المعونة والدعم الكامل.

مكة..

مكة..

جمعية البرّ الخيرية مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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