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جامعة طيبة تستدعي الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين للقبول للعام الجامعي 1442هـ

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جامعة طيبة تستدعي الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين للقبول للعام الجامعي 1442هـ جامعة طيبة تستدعي الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين للقبول للعام الجامعي 1442هـ
تفاعلت مع كثير من الاستفسارات وهيأت الحلول لمواجهة العقبات التي تواجه الطلاب والطالبات

جامعة طيبة تستدعي الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين للقبول للعام الجامعي 1442هـ

أعلنت جامعة طيبة، اليوم، عبر الموقع الإلكتروني لها، عن استدعاء الدفعة الأولى من المرشحين للقبول للعام الجامعي 1442هـ؛ لتأكيد قبولهم في الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور إبراهيم العوفي أن عمادة القبول والتسجيل أعدت خطة زمنية وفق الجدول الزمني لإجراء عمليات التقديم للجامعة والاستدعاء وتأكيد القبول، مؤكداً أن الخطة بدأت عبر عمليات إدخال البيانات الشخصية للمتقدمين، وإصدار أرقام الترشيح ومفتاح الدخول للنظام الكترونياً، ثم إعلان نتائج الترشيح وإعلان الدفعة الأولى في جميع البرامج والفروع، والتي ستكون على دفعات بناءً على النسبة الموزونة من الأعلى إلى الأدنى، وإلى أن تكتمل المقاعد المتاحة للقبول هذا العام.

وأشار الدكتور "العوفي" إلى أن الجامعة حرصت -ومنذ بدء الإعلان عن التقديم- إلى تجنيد كل طاقاتها الفنية والبشرية؛ لتوضيح شروط وآليات القبول، والشروط المطلوبة، وكيفية التقديم، والتخصصات المتاحة، وآلية الاستفسارات، وقد تفاعلت عمادة القبول والتسجيل مع كثير من الاستفسارات، وهيأت الحلول لمواجهة العقبات التي تواجه الطلاب والطالبات.

وذكر الدكتور "العوفي" أن الجامعة ترحب بكل استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم حول القبول عبر قنوات التواصل لعمادة القبول في وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف (0148618800) أو البريد الإلكتروني (dar-support@taibahu.edu.sa).جامعة طيبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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