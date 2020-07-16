أخبار عاجلة

"فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي -
"رأي" يصل لأكثر من 40 ألف مواطن خلال النصف الأول لعام 2020 -
الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا..وفحوص طبية إلزامية -
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين -
عضو "شورى" يطالب بتمديد تقاعد الممارس الصحي إلى 62 عاماً بدلاً من 60 -
العثور على مفقود وادي الدواسر مُتوفى ساجداً في منطقة صحراوية -
حالة الضياع التاريخي لدى مؤرخي الأتراك والأناضول.. أكاديمي سعودي يكشف الاضطراب والتناقضات -
13 بينهم سيدة.. القائمة النهائية لمرشحي السويس بعد استبعاد 4 مرشحين (مستند) -
مختص يوضح: كيف يتم رصد مخالفة عدم تأمين المركبة؟ -
"المؤسسة العامة للحبوب": يمكن لمشتري مطاحن الدقيق استيراد القمح مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لا مثيل لها منذ 200 عام.. هطول أمطار غزيرة على باليرمو

Print
لا مثيل لها منذ 200 عام.. هطول أمطار غزيرة على باليرمو لا مثيل لها منذ 200 عام.. هطول أمطار غزيرة على باليرمو
السكان العالقون في النفق اضطروا للسباحة للخروج منه

لا مثيل لها منذ 200 عام.. هطول أمطار غزيرة على باليرمو

هطلت أمطار غزيرة جدًا على باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية، وخلال ساعتين فقط، هطل المعدل السنوي من المطر على المدينة.

ووفق وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، قال عمدة المدينة ليولوكا أورلاندو: هطول الأمطار كان الأسوأ منذ 200 عام، ولم يتوقع أحد مثل هذه الأمطار، لذلك لم تصدر السلطات تحذيرًا من العاصفة.

وأضاف: مستويات المياه في بعض أجزاء المدينة وصلت إلى أسطح السيارات، وفي أقل من ساعتين سقط أكثر من متر من الأمطار في باليرمو.

وأردف العمدة: لو قامت السلطات في الوقت المطلوب، بإعلان المستوى الأحمر من الخطر في حالة الطقس، فإن كل الإجراءات اللازمة كانت ستصبح أكثر نشاطًا.


وأشارت الوكالة إلى أن السكان الذين علقوا في النفق أثناء هطول الأمطار، اضطروا للسباحة للخروج منه. وأشارت إلى وفاة شخصين، لم يتمكنا من الخروج من السيارة خلال وقوعها في مياه الفيضانات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي

"فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي

"رأي" يصل لأكثر من 40 ألف مواطن خلال النصف الأول لعام 2020

"رأي" يصل لأكثر من 40 ألف مواطن خلال النصف الأول لعام 2020

الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا..وفحوص طبية إلزامية

الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا..وفحوص طبية إلزامية

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين

شبكة عيون الإخبارية