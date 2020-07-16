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"المرور": 6 أيام تفصلنا عن الرصد الآلي لمخالفة "عدم وجود تأمين"

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"المرور": 6 أيام تفصلنا عن الرصد الآلي لمخالفة "عدم وجود تأمين" "المرور": 6 أيام تفصلنا عن الرصد الآلي لمخالفة "عدم وجود تأمين"
أكد سابقاً أن المخالفة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة سيتم تطبيقها بعد ست أيام من خلال الرصد الآلي.

وقال المرور عبر حسابه "بتويتر": ‏باقٍ ستة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفة: (عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة).

وقد رد "المرور" على أحد متابعيه في "تويتر"؛ سابقاً أنه وفقاً لجدول المخالفات رقم (١) الوارد في نظام المرور الفقرة رقم (٣)؛ فإن عدم وجود تأمين للمركبة يُعد مخالفة مرورية.

يشار إلى أن مخالفة عدم وجود تأمين لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً.

الإدارة العامة للمرور مخالفة عدم وجود تأمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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