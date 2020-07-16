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العفيصان: سيتم توزيعها كاملة على الفقير دون تقسيمها كما كان متبعاً سابقاً

أطلقت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس الأول مؤتمرًا صحفيًا عن بعد للإعلان عن أسعار أضاحي هذا العام 1441 .

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان إن الجمعية تنفذ برنامج أضاحي سنويًا لإحياء شعيرة الأضحية والتيسير على المضحي في أداء الشعيرة، مشيراً إلى أن نجاح جهود الجمعية في الأضاحي سنويًا وفي تنفيذ برنامج زكاة الفطر الموحد جاء بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حيث دعما المشروعات.

ولفت العفيصان إلى أن الأضحية هذا العام سيتم توزيعها كاملة على الفقير دون تقسيمها كما كان متبعاً سابقاً، حيث كان يتبع البرنامج سابقاً إمكانية حصول المضحي على جزء من أضحيته ليكون شعار برنامج الأضاحي لهذا العام "بقيت كلها للفقير".

ودعا "العفيصان" أهالي المنطقة الشرقية الراغبين في أداء شعيرة الأضحية زيارة الرابط https://adahi.alber.org.sa / لحجزأضحيتهم من خلاله إلكترونياً عن بعد عليهم عليهم وتأمين سلامتهم في ظل جثة كورونا.

وأكد أن الجمعية ستتبع نظام آمنًا وصحيًا في توزيع الأضاحي قانون لاشتراطات وزارة الصحة الوقائية.

وأعلن أمس بالمنتدى الصحفي للأضاحي مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي فيصل بن مقبل المسند أسعار أضاحي بر الشرقية هذا العام، مبينًا أن سعر الأضحية النعيمي 1490 والسواكني1150 والروماني 1080 ريالًا والبربري 855 .

وأكد المسند أن سعر الأضحية الشامل الذبح والتقطيع والتغليف والتجميد والتوزيع على المستحقين وعند شراء الأضحية تتولى الجمعية عملية توزيعها على المستحقين وتضمن وصولها لمستحقيها، مبينًا أن الجمعية ترسل رسائل للمضحين فور ذبح الأضحية في وقتها الشرعي تفيدهم بذبح أضحيتهم للتحلل .

وعن اختيار الأضحية قال المسند إن الجمعية تختار الأضاحي المطابقة للشروط الشرعية، لافتًا إلى أن الجمعية أطلقت لجنة تجميل الكشف الأولي عن الأضاحي الذي يتم من خلاله الكشف عن الموردين المؤهلين لدخول المناقصة.

وبين أن اللجنة تواصلت مع الموردين، وسلمتهم الشروط الخاصة للأضاحي، حيث أعلنت الجمعية الشهر الماضي عن رغبتها في تنظيم مناقصة لشراء أضاحي 1441 من المتعهدين بشروط تضمن جودة الأضاحي للمتقدم للمناقصة ومطابقتها للشروط الشرعية.

وقال إن الجمعية تأكدت من جودة الأضاحي لدى جميع المؤسسات المتقدمة للمناقصة وعددها ست مؤسسات واستيفائها جميع الشروط الشرعية.

وكشف "المسند" عن أن المناقصة رست على أحد المتعهدين الذي قدم أدنى سعر للأضحية بالجودة المطلوبة في مناقصة حضرتها الجهات المتقدمة جميعاً وقت فتح المظاريف.

وقال يوسف المقرن نائب المشرف العام على برنامج أضاحي إن الجمعية ستحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية خبرة كبيرة في إدارة الأضاحي وتوزيعها، حيث وزعت العام الماضي 1440 ما يقارب 73.7 طن واستفادت منه 5.416 أسرة فيما وزعت الجمعية عام 1439 مقدار 108.4 طن واستفادت منه 7.000 أسرة ووزعت عام 1438 ما مقداره 58 طن واستفادت منه 4.200 أسرة.جمعية البر بالمنطقة الشرقية