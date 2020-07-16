شاهد.. ضبط 6 حظائر لبيع حليب الإبل بطرق جدة.. ومبادرة لمعالجة الظاهرة

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جهود كبيرة تبذلها الجهات الرسمية بتوجيهات المحافظ ووفق احترازات مشددة

ضبطت اللجنة الفرعية التي تقودها البيئة، ست حظائر تقوم ببيع حليب الإبل على الطرق العامة مخالفة للنظام؛ حيث تم ضبط أربع حظائر في منطقة القوزين التابعة للخمرة، وحظيرتين في منطقة الحرزات؛ ذلك ضمن حملة مشتركة ومتواصلة بمحافظة جدة بتوجيهات محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وتحت إجراءات احترازية ووقائية مشددة من قبل اللجنة الفرعية والمشكلة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة وعضوية كل من: أمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة، وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، وبمساندة الضبط الميداني، وبلدية المليساء الفرعية، وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام، وإدارة الوقاية الصحية، وإدارة النظافة والمرادم بأمانة محافظة جدة.

وأكدت "البيئة" أنه تمت إزالة الحظائر والمعدات والأدوات والمنصات الخاصة بالحليب، وتم تطهير المواقع بالمبيدات والمعقمات الحشرية، وأخذت على أصحابها التعهدات والإقرارات اللازمة بعدم البيع مستقبلاً على الطرقات العامة؛ حفاظاً على المظهر العام، وسلامة المواطنين من انتقال أي أمراض -لا قدر الله- وقد أنهت اللجنة أعمالها بإعداد محضر بذلك.

وأوضحت أن معظم الأمراض ومخاطر الإصابة التي يسببها تناول الحليب الخام أكثر بـ100 مرة من مخاطر الإصابة بنفس الأمراض في حالة تناول الحليب المبستر.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن هناك مبادرة من قبل فرع منطقة مكة المكرمة كدراسة جديدة تعرض على المختصين في الوزارة حول ظاهرة بيع حليب الإبل، والتي سوف تخضع لعدد من الضوابط لتنظيمه وللحد من بيع حليب الإبل العشوائي على الطرقات وضمان سلامة الإجراءات الفنية والصحية.

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