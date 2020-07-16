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بموافقة ملكية.. منح 30 متبرعًا بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

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بموافقة ملكية.. منح 30 متبرعًا بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة بموافقة ملكية.. منح 30 متبرعًا بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًّا

بموافقة ملكية.. منح 30 متبرعًا بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 30 مواطنًا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًّا.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

عادل شايع رباح التميمي، الوكيل الرقيب/ عبدالله بداح دربي الدوسري، أحمد شوعي مفرح زغيبي، حافظ محمد علي حمدي، عثمان كسار سردي العنزي، عماد عبدالفتاح الطويلعي، النقيب/ سليمان عبدالرحمن سليمان الغصن، عبدالله إبراهيم عبدالله البراهيم، عبدالرحمن أحمد شوكت زاهد، عبدالله عيد عواد السهلي، مشعل عبدالرحمن مبارك العتيبي، مشاري عبدالرحمن محمد المسلم، سلطان نهار حشاش الشمري، خضر علي مسفر الغامدي، إبراهيم محمد حمد جعفري، أحمد مبارك سليم السليم، عبدالكريم ناصر محمد السيف، حسين يحيى سلمان هزازي، بداح مفلح بداح الجهني، عثمان علي يحيى عطية، وكيل الرقيب/ سعيد محمد علي الأكلبي، يوسف ناصر سعد الحربي، رئيس رقباء/ جمعان موسى الزهراني، محمد أحمد صالح الغامدي، عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الراشد، عبدالله موسى عبدالرحمن الموسى، بخيت سعيد سعد الرفاعي، سلامة جديد سلمي الجهني، محمد صالح محمد الجهني، ثامر عبدالله عبدالكريم السعدون.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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